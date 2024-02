Salto con gli sci | Kraft vince gara-2 a Lake Placid e riallunga in Coppa del Mondo Insam e Bresadola in top20

(Di domenica 11 febbraio 2024) Stefansi mette alle spalle il beffardo epilogo di-1 ela seconda competizione individuale del weekend sul trampolino grande HS128 di, in occasione della dodicesima tappa stagionale delladelmaschile 2023-2024 dicon gli sci. Si tratta del 38° successo (l’ottavo dell’inverno) individuale nel circuito maggiore per il fuoriclasse austriaco, sempre più lanciato verso la terza Sfera di Cristallo della carriera.si è dimostrato il più solido sulle due serie, facendo la differenza come di consueto sulle valutazioni dei giudici e trionfando con un margine di soli 3.2 punti sul tandem composto dal tedesco Philipp Raimund (al primo podio indel) ...

Firenze, 11 febbraio 2024 – Per la Fiorentina è d’obbligo voltare pagina dopo un avvio di 2024 piuttosto negativo (ultima vittoria in campionato il ... (sport.quotidiano)

Bilancio sempre più trionfale per l’ Italia sul trampolino grande HS128 di Lake Placid in occasione della dodicesima tappa stagionale della Coppa del ... (oasport)

Fine settimana ricco di piazzamenti per gli azzurri del salto ostacoli impegnati nei vari Gran Premi dei CSI disputati all’estero. Nel CSI4* dell’Andalucia Sunshine Tour di Vejer de la Frontera, in ...Nella riserva naturale di Valtavaara-Pyhävaara rieccheggiano le storie che gli anziani raccontavano al tramonto intorno ai falò. Un luogo magico, vietato alle motoslitte, da scoprire passo dopo passo ...NewTuscia – RIETI – Inizio stagione agonistica 2024 scoppiettante per Erica Ciatti, portacolori dell’Atletica Alto Lazio, che nel corso della manifestazione che è andata in scena nell’impianto Indoor ...