Salto con gli sci | Italia ottima quinta con Insam e Bresadola nella Super Team di Lake Placid! Vince l’Austria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Bilancio sempre più trionfale per l’sul trampolino grande HS128 diPlacid in occasione della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 dicon gli sci. Dopo la splendida prestazioneprima gara individuale del weekend da parte di Giovanni(8°) e Alex(12°), il movimento azzurro ha infatti archiviato un altro risultato di spessore chiudendo inpiazza laandata in scenanottena (pomeriggio statunitense). Il tandem composto da, sesto dopo la prima serie, è salito di colpi soprattuttofase centrale dell’evento entrando in top5 e mettendo ...