Saltimbanchi e pagliacci sul lungolago

(Di domenica 11 febbraio 2024) Parata diquest’oggi a Como. Maestri e allievi delle Scuola di circo di Treviglio a partire dalle 15 regalano una grande parata di trampolieri, giocolieri, funamboli, clown, mimi, monociclisti, costruttori di palloncini. Con loro anche i FiabaClown , i clown di corsia che operano in molti ospedali di Como e provincia per strappare un sorriso ai piccoli pazienti. La sfilata parte da Porte Torre e approda sulin centro a Como. In caso di maltempo l’evento si svolge in piazza Duomo sotto i portici del Broletto e all’interno del salone.