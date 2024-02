Salernitana Via Inzaghi | arriva Liverani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 febbraio 2024) AGI - Filipponon è più l'allenatore della. Ad annunciarlo il club campano in una nota. "Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera", si legge. La, reduce dal ko casalingo contro l'Empoli di venerdì sera, è ultima con 13 punti dopo 24 partite.era subentrato a Paulo Sousa. È Fabioil nuovo allenatore della. L'ufficialita' è stata resa nota dal club granata dopo l'esonero di Filippo. Per lasi tratta del terzo allenatore in questo campionato, dopo Paulo Sousa e, appunto, Pippo. A, la società del presidente ...