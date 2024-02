Salernitana | ufficiale l' esonero di Pippo Inzaghi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Club campano ultimo, decisivo per il tecnico il ko contro l'Empoli SALERNO - Filipponon è più l'allenatore della. Ad annunciarlo il club campano in una nota. "Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali p

La Salernitana ha comunicato in via ufficiale l'esonero di Filippo Inzaghi dal ruolo di allenatore della Prima Squadra granata. La nota (pianetamilan)

Il contratto tra Bologna e Inter per l'acquisto di Marko Arnautovic stipulato in estate prevedeva un prestito con obbligo di riscatto una volta conquistato ...Arriva l'ufficialità: Pippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. Il club l'ha reso noto con un comunicato stampa. Ad essere fatale è stata la sconfitta contro l'Empoli. Fabio Liverani ...Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. Fatale per l'ex attaccante del Milan la sconfitta casalinga nella sfida salvezza contro l'Empoli (1-3). Ad annunciarlo è stato lo stesso club ...