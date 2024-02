Salernitana | UFFICIALE l’esonero di Inzaghi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Laha ufficializzatodi Filippodopo l’ultima sconfitta contro l’Empoli in Serie A La, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciatodi Filippocome allenatore dopo l’ultima sconfitta contro l’Empoli. COMUNICATO – «L’U.S.1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

È stato decisivo il ko casalingo di venerdì sera contro l'Empoli: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. A confermarlo ...E’ un altro passo falso, il Toro viene fermato da un’altra pericolante. Dopo la Salernitana, che giusto poche ore fa ha esonerato Inzaghi, i granata non battono nemmeno il Sassuolo e Dionisi salva la ...Fabio Liverani è stato scelto come nuovo allenatore della Salernitana per sostituire Filippo Inzaghi. La firma sul contratto è attesa domani, con Liverani che firmerà un contratto fino a giugno con ...