Salernitana | ufficiale l’esonero di Inzaghi | il comunicato del club

Club campano ultimo, decisivo per il tecnico il ko contro l'Empoli SALERNO (ITALPRESS) - Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Dopo la sconfitta contro l'Empoli, la dirigenza della Salernitana ha deciso: è ufficiale l'esonero di Pippo Inzaghi ...