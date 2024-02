Salernitana Liverani al posto di Inzaghi | terzo cambio in panchina

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ufficializzato l’esonero di Pippo. Già sabato, dopo l’allenamento programmato all’indomani della sconfitta con l’Empoli, all’allenatore era stata comunicata la decisione della. La sua esperienza a Salerno, iniziata ad ottobre scorso, si è conclusa dopo appena quattro mesi. I campani aveva puntato sull’ex attaccante rossonero per dare una scossa alla squadra che, con Paulo Sousa, aveva conquistato solo tre punti nelle prime otto giornate. Ma la gestioneè stata in salita con un gruppo diviso e non in condizioni fisiche ottimali al suo arrivo, organico con qualche limite di troppo, infortuni dei più bravi e poi la Coppa d’Africa.aveva provato a rilanciare Simy, fuori rosa, per rivitalizzare il reparto offensivo, ma il suo tentativo non è stato ripagato dal rendimento dell’attaccante. ...

Salerno, 11 febbraio 2024 – Filippo Inzag hi non è più l' allenatore della Salernitana , ora è ufficiale: in una nota la società ne annuncia ... (sport.quotidiano)

ROMA – Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana. Lo annuncià la società campana in una nota. Il romano prende il posto di Filippo Inzaghi. La squadra è attualmente ultima in classifica ...La Salernitana è ultima in classifica con soli 13 punti messi insieme in 24 partite di campionato frutto di sole due vittorie, sette pareggi e ben quindici sconfitte. Peggior ...La vittoria in rimonta mancava ancora alla lista del campionato dell'Inter. Le uniche due volte in cui i nerazzurri erano andati in svantaggio, infatti, avevano perso in casa col Sassuolo (unica sconf ...