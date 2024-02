Sai che i primi a indossare le scarpe con i tacchi furono gli uomini?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 11 febbraio 2024) Da sempre considerati elemento chiave dell’abbigliamento femminile (e, spesso, un vero e proprio status symbol, non solo nella società occidentale) ialti un tempo erano invece un accessorio tipicamente maschile. “Iglinel XVII secolo, che così sembravano più alti e atteggiati”, ha detto Valerie Steele, storica della moda e direttrice del museo del Fashion Institute of Technology (FIT) di New York. “Giunsero dalla Persia in Francia tramite l’ambasciatore persiano e tutti gli aristocratici francesi videro subito i vantaggi di essere più alti. Le donne copiarono presto l’idea, ma i loroerano più stretti, il che rendeva il loro modo di camminare più instabile”. Nel corso della storia, ialti ...