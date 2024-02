Rugby serie B | ore 14 | 30 Emil Banca-Pieve | sfida in famiglia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Giornata di derby per il. Alle 14,30 al centro Bonori latraBologna e il. La forza e la determinazione di una squadra come l’che punta a un campionato di vertice e a consolidare il secondo posto, contro la freschezza e la gioventù della matricolanellail confronto inBalsemin tra il padre Adriano, presidente dele il figlio Andrea, giocatore e colonna portante invece dell’Bologna. Le altre gare: Romagna-Lions Amaranto, Modena-Firenze, San Benedetto-Jesi, Gubbio-Cus Siena, Colorno-Formigine. La classifica: Romagna 57;...

Dopo un weekend senza partite, l’Acea Rugby Perugia è pronta a tornare in campo, oggi alle 14,30, al campo rugby Cocciano contro il Frascati. Un ritorno sul rettangolo di gioco che coincide con l’iniz ...Si sono disputati oggi due match della dodicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. In campo sono scese il Viadana che ospitava i Lyons Piacenza, mentre a Colorno sfida d’alta classif ...Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Continua la striscia positiva per il Rugby Viadana che centra un nuovo successo fra le mura di casa superando i Lyons Piacenza nel 'Derby del Po' per 24-13; gli uomini di ...