Rugby | Sei Nazioni | Italia ko 36-0 a Dublino con l' Irlanda**

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb. - (Adnkronos) - Seconda partita e seconda sconfitta per l'nel Sei2024. Dopo il ko dell'Olimpico con l'Inghilterra gli azzurri cedono con il severo punteggio di 36-0 contro l'Irlanda, in un match disputato all'Aviva Stadium di. Troppo forti i 'verdi' che realizzano 6 mete e conquistano il secondo successo dopo quello di una settimana fa in trasferta con la Francia.

Rugby diretta live della seconda giornata del torneo Sei Nazioni, domenica 11 febbraio Irlanda-Italia: azzurri a caccia di un miracolo ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52' Crowley non trasforma la meta, secondo errore per lui. 50' Arriva la quarta meta per l'Irlanda, seconda del match per Sheenan, arriva anche il punto di bonus ...