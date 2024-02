Rugby | Petrarca Padova e Valorugby a valanga in Serie A Elite

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si sono disputati oggi gli ultimi due match della dodicesima giornata del massimo campionato italiano di. In campo sono scese ilche ospitava i Rangers Vicenza, mentre a Reggio Emilia il Valoha affrontao il Mogliano. Ecco come è andata. Al Memo Geremia diildomina ampiamente la scena con nove mete realizzate, lasciando il Rangers Vicenza a bocca asciutta. La formazione di Marcato incassa 5 punti e raggiunge l’HBS Colorno al terzo posto della classifica. Al Mirabello di Reggio Emilia finisce sul 31 a 0 Valo– Mogliano con la quinta vittoria in campionato degli emiliani che fanno bottino pieno e continuano così il loro momento felice. Il XV di Violi-Randisi-Fonzi supera le Fiamme Oro e si porta con 32 punti al quinto ...

Si sono disputati oggi due match della dodicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. In campo sono scese il Viadana che ospitava i Lyons Piacenza, mentre a Colorno sfida d’alta classif ...«Una sfida che sulla carta ci vede sfavoriti, ma questo per noi deve essere uno stimolo». Il mediano di mischia giallorosso, Nicola Boccarossa, suona la carica in vista della prossima sfida di ...“Ciubi” è morto per un ictus: è stato capitano degli Azzurri di Villpreux, protagonista della saga dei Dogi, allenatore e fondatore della Pedemontana Rugby ad ...