Rugby | Italia asfaltata in Irlanda nel Sei Nazioni | 36-0

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 feb. (askanews) – Dopo la sconfitta con l’Inghilterra all’Olimpico, l’innel secondo match del sei. FInisce 36-0 con mete di Crowley, Sheean (2), Conan, Low, Nash, due trasformazioni di Crowley ed una di Byrne.mai in partita. Si apre con un errore al calcio di Paolo Garbisi. Dopo 7? alla prima vera azione offensiva, l’va a segno: dopo 11 fasi, è Crowley sull’out di destra a trovare uno spazio buono per schiacciare. Il 10 verde però sbaglia la trasformazione. Al 23? seconda meta irlandese: ancora una fase lunga ed elaborata per gli irlandesi, poi Crowley e Henshaw con due passaggi capolavoro a una sola mano creano il sovrannumero. Sheean sull’out di destra schiaccia la 2^ meta per i padroni di casa. Crowley questa volta va a ...