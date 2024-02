Rufina-Signa | tocca a voi E la Rondinella rischia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Oggi in capo alle 14,30. Girone A Lanciotto-Perignano (andata 0-1: Taraj) arbitro: Mascelloni di Grosseto. C’è attesa per il debutto del nuovo allenatore Marco Guidi sulla panchina del Lanciotto che non avrà Cecchi e Bambi squalificati. Ospiti senza Acosta ma recuperano Gemignani. Girone B Siena-Pontassieve (all’andata 1-0: Granado) arbitro Biagini di Lucca. Senza Gabbrielli, Burberi e Mannini, il Pontassieve al "Berni" dovrà limitare i danni contro la capolista Siena. Tutto nelle mani del portiere Morandi e del centravanti Bianchi. Audax1914 (1-2: Tanini, Tempesti L., Cellai) arbitro Granillo di Napoli. Senza Falcini e Fumelli, nelladebutta Kristaps Liepa (nella foto) cl. 98 (centrocampista di nazionalità Lituana) ex San Luca e Chieti.privo di Lorenzo Tempesti, rientra Capochiani. ...