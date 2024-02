Rubava contanti dalla cassa Denunciata dipendente “infedele“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Era diventata ormai un’operazione di prassi. Apriva ladel negozio in cui lavorava da anni e faceva dei piccoli “prelievi“. Banconote mancanti che, giorno dopo giorno, hanno fatto insospettire i titolari di un’attività in San Concordio, che a quel punto hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per capire meglio la situazione. Ieri mattina, i Carabinieri della stazione di San Concordio, a seguito di un’attività d’indagine durata alcune settimane, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria una 36enne, italiana, residente a Lucca, incensurata, per il reato di furto continuato. Era diventato ormai un meccanismo rodato, prelevava dagli incassi delle banconote facendoli, per così dire, sparire, sperando che nessuno se ne accorgesse. Cosa che non è successa. I titolari di una nota attività commerciale del quartiere San Concordio, ...