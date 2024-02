Rottweiler sbranano e uccidono un uomo nel parco mentre fa jogging | orrore alle porte di Roma Catturati i tre cani

Aggredito e sbranato da alcuni rottweiler mentre faceva jogging nel bosco di Manziana, vicino Roma. L’uomo, di mezza età, è stato ...La tragedia è avvenuta nel Comune di Manziana. Sul posto carabinieri, guardiaparco, veterinari e accalappiacani dotati di fucili con sedativi per immobilizzare gli animali A Manziana, vicino… Leggi ...Doveva essere una tranquilla domenica mattina a Manziana, comune in provincia di Roma, ma per un atleta, di cui ancora non si conosce il nome, si è conclusa in tragedia.