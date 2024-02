Rottweiler sbranano e uccidono un uomo nel parco mentre fa jogging | orrore alle porte di Roma Catturati i tre cani

Home » Territori » Lazio » Roma » Roma, muore sbranato da rottweiler mentre corre nel parco ...Doveva essere una tranquilla domenica mattina a Manziana, comune in provincia di Roma, ma per un atleta, di cui ancora non si conosce il nome, si è conclusa in tragedia. L' uomo è stato… Leggi ...I cani, poi sedati e catturati, erano scappati da un'abitazione vicina: identificata la proprietaria. La vittima è stato trovata a terra attorno alle 8.30, quando non c'era più niente da fare.