Rotatoria e doppio tunnel Lavori con l’incubo traffico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’appello lanciato nei giorni scorsi dall’assessore Casi è alla pazienza. Cambia infatti ilcon la chiusura temporanea di alcune direttrici urbane e tangenziali. Vanno avanti a ritmo serrato ialladi viale dei Carabinieri. Ecco perché la prossima settimana ci sarà da fare attenzione alle modifiche alla circolazione. Gli addetti delle ditte incaricate dal Comune di Arezzo stanno procedendo con idi asfaltatura e di posa in opera del guard-rail nell’area delladi viale dei Carabinieri. Come conseguenza, la prossima settimana sono previste alcune modifiche alla circolazione. In particolare, martedì 13, ed eventualmente anche mercoledì 14 febbraio, verrà chiusa l’uscita della tangenziale urbana per chi proviene dalla zona dell’ospedale e le direttrici della ...