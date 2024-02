Rose Villain a Sanremo 2024 | quel caschetto blu che porta fortuna

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 11 febbraio 2024)è una ragazza coraggiosa. E, no, questo non ha nulla a che fare con il suoazzurro. Il diploma in America al Musicians Institute, il matrimonio a Brooklyn al ventiduesimo piano di un hotel, la firma di un contratto con la Republic Records (la stessa di Taylor Swift) e l’addio all’etichetta per divergenze artistiche sono solo alcune delle tappe che hanno reso Rosa Luini l’artista che è oggi. E, poi, una nuova vita in Italia grazie al singolo Chico con Guè Pequeno, che la convince a scrivere in italiano. Il 2023 è stato l’anno del suo debutto. Dopo il duetto con Rosa Chemical a, la voce diha conquistato tutte le radio grazie a Fragole, ...