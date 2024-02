Romina Carrisi | “Mio figlio è il vero senso della vita”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di domenica 11 febbraio 2024) Diventare mamma non può che provocare grandi emozioni, specialmente perché si possono vivere emozioni mai provate prima a cui non si sa bene come si potrebbe reagire. Ne sa qualcosa, che ha da poco avuto Axel Lupo, frutto dell’amore con il regista Stefano Rastelli, conosciuto dietro le quinte di Oggi è un altro giorno, la trasmissione Rai a cui collaboravano entrambi. La figlia di Al BanoPower è al colmogioia e non lo nasconde: “Le paure sono andate via, ma ci sono preoccupazioni perché è tutto nuovo – ha detto in collegamento con Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 11 febbraio 2024 a cui era ospite il cantante – Gli ormoni sono ancora in subbuglio, non dormire la notte ti rende estremamente molto più sensibile però poi lo guardi e ...