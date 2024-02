Romina Carrisi e Fiorello | arriva la replica dopo la frecciatina

(Di domenica 11 febbraio 2024)sembra essere una mamma molto protettiva nei confronti del suo primo figlio, nato dall’amore con Stefano Rastelli. L’opinionista, infatti, avrebbe risposto a gran voce di fronte le battute fatte da. Ecco perché la figlia di Al Bano si sarebbe arrabbiata., come tutti ben sappiamo, ha un’ironia a volte abbastanza pungente, eppure riesce sempre a strappare una risata al suo pubblico. Manon la pensa allo stesso modo, soprattutto se stiamo parlando di suo figlio. In effetti, l’opinionista si è sentita tirata in causa essendo diventata solo mamma da pochi giorni quando la battuta dil’ha colpita nell’animo, scatenando la sua immediatacontro ...

Romina Carrisi , diventata mamma per la prima volta del piccolo Axel Lupo, è stata “in travaglio per 14 ore”, ma ora sta bene: lo ha rivelato il ... (liberoquotidiano)

Il celebre comico siciliano è il co-conduttore del Festival di Sanremo 2024, insieme ad Amadeus, ma per lui piovono le accuse.Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024 alle 16.30 su Canale 5.Jennifer Lopez sarà ospite di Verissimo domenica 11 febbraio: Silvia Toffanin la intervisterà in esclusiva per l’Italia ...