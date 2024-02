Roma | Smalling in gruppo e verso la panchina per la sfida di Europa League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) La sconfitta contro l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra giallorossa, che però non ha tempo per rimuginare sul passato. Giovedì torna l’e laè attesa dalla complicata trasferta sul campo degli olandesi del Feyenoord. Per questo Daniele De Rossi ha convocato la squadra a Trigoria per la consueta seduta post partita. La rosa è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo contro i nerazzurri, mentre tutti gli altri in campo a faticare. Segnali incoraggianti arrivano da Chris, nuovamente in campo con i compagni, che punta alla seconda convocazione consecutiva, nella speranza di poter scendere in campo, magari a partita in corso per iniziare a riprendere confidenza con il campo. Inanche Renato Sanches, altra incognita della ...