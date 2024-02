Roma | muore sbranato dai rottweiler mentre fa jogging

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio- Un uomo è mortodafacevanei pressi del bosco di Manziana, vicino a. L'uomo, non ancora identificato, è stato trovato a terra intorno alle 8.30. Inutili i soccorsi. Il corpo dell'uomo presenta ferite sul viso e agli arti superiori. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbe stato aggredito edai cani, forse tre, scappati da un'abitazione non lontana.