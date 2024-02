Roma | muore sbranato da alcuni rottweiler mentre fa jogging al Parco di Manziana

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lo hanno attaccatofaceva. Tragedia aldi, vicino a, dove un uomo è statoe ucciso da. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8,30 di domenica 11 febbraio,l’uomo correva nel. Il corpo è stato ritrovato riverso a terra con profonde lesioni sul viso e sugli arti superiori. La vittima è un uomo di mezza età che non è stato ancora identificato. Era vestito con abbigliamento da corsa. Nei pressi del luogo in cui è stato rinvenuto erano ancora presenti i grossi. Dalle prime informazioni sembra che i cani, forse tre, fossero fuggiti da un’abitazione vicina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di ...

A Manziana, vicino Roma, un uomo è morto sbranato da alcuni rottweiler mentre faceva jogging nei pressi del parco. È stato trovato a terra intorno alle 8.30, inutili i soccorsi