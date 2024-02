Roma | l' Inter mostra i muscoli | la striscia di De Rossi si ferma a 3 vittorie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024)11 febbraio 2024 – Era una sconfitta preventivabile, ma questo non la rende meno amara il giorno dopo. Nella serata di ieri all'Olimpico è andata in scena una partita appassionante, divertente e a tratti epica, aiutata anche dalla pioggia battente a dare un contorno unico a questa sfida, dove laha dovuto alzare bandiera bianca all'di Simone Inzaghi, ora a caccia della fuga per lo scudetto, in una sfida ricca di gol e colpi di scena, terminata 2-4. Daniele Deassaggia per la prima volta il sapore della sconfitta dopo trein altrettanti match da tecnico capitolino, ma questo non nega i passi in avanti fatti dalla squadra nel periodo sotto la guida dell'ex capitano. Per la sfida alla capolista Decondieci undicesimi della ...