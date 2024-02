Roma-Inter | Acerbi nella bufera | dito medio ai tifosi giallorossi dopo il gol FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Francescosui social. Il difensore dell’, infatti,il gol – contestato – segnato contro la, in un’esultanza un po’ polemica, ha mostrato ila tutti ipresenti all’Olimpico, lui che è un ex Lazio. Il gesto, deprecabile, non è stato mostrato in diretta tv su Dazn, ma non è sfuggito aigrafi, come visibile nell’immagine che accompagna questo articolo. Sport Bilder des Tages ASv FCnazionale – Serie A Tim Francescoof FCnazionale celebrates showing his middle finger after scoring first goal during the Serie A match between AS ...