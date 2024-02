Roma | fanno esplodere un grosso petardo | feriti due 14enni | uno ha perso la vista ed è in condizioni critiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Due ragazzini di 14 anni sono rimasti, uno in maniera molto grave, mentre stavano facendounieri sera a. Il 14enne più grave è ricoverato innel reparto di terapia intensiva all'ospedale Gemelli, con ustioni al volto di terzo grado e avrebbela. L'altro ragazzino, invece, è stato portato dal padre all'ospedale Sandro Pertini, dove è ricoverato con ustioni al volto e alle mani. Non sarebbe in pericolo di vita. Cosa è accaduto Secondo una prima ricostruzione i due, insieme ad altri ragazzi, sono rimastimentre stavano facendoun ordigno ...