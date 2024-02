Roma De Rossi | «Gol Acerbi? Per me è regolare | ma…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Daniele De, tecnico della, sul gol die sulle proteste per il fuorigioco di Thuram Intervenuto in conferenza stampa Daniele Deha parlato dell’episodio da moviola del gol diinInter. Di seguito le sue parole. «Valutazione sul gol di? Nell’immagine che ho visto io per me non è offside. Poi ho parlato con Guida, perché l’unica polemica è che ne ho visti di fuorigioco fischiati così. Se poi mi chiedete se per me il gol è, io dico di sì. Gli arbitri italiani stanno arbitrando bene un regolamento non scritto bene, soprattutto sul Var. Ogni fuorigioco lo facciamo sembrare attivo, quando non lo è. Ogni contatto è giallo. Va rivisto il regolamento secondo me»