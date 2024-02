Roma Coppia stupefacente beccata con hashish | Rovitril e 119 fuochi d’artificio artigianali

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 febbraio 2024)in possesso di droga e materiale esplodente. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diad arrestare la, lui 37enneno e lei 34enne bielorussa, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché gravemente indiziata dei reati in materia di stupefacenti, ma anche denunciata per omessa denuncia materie esplodenti. Carabinieri arrestano una– IlCorrieredellacittà.comA richiamare l’attenzione dei passanti è stata la 34enne che, la scorsa sera, stava dando in escandescenza in un’abitazione in via del Trullo. Il forte rumore ha richiamato l’attenzione di quanti si sono trovati a passare che hanno subito è stato dato l’allarme al 112 e gli uomini dell’Arma sono accorsi. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sono accorsi i Carabinieri Una volta ...