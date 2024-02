Riscatto Cbf Balducci Piegata Como al tie break

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) CBF3 TECNOTEAM ALBESE2 CBFHR : Bonelli 3, Vittorini 11, Civitico 8, Stroppa 17, Fiesoli 11, Mazzon 19, Bresciani (L), Bolzonetti 9. Non entrate: Quarchioni, Morandini, Korhonen, Spernanzoni (L), Broekstra, Masciullo. All. Carancini. TECNOTEAM ALBESE: Bulaich Simian 18, Veneriano 8, Zatkovic 14, Longobardi 18, Meli 14, Nicolini 8, Fiori (L), Patasce, Radice. Non entrate: Bernasconi, Brandi, Zanotto. All. Chiappafreddo. Arbitri: Proietti, Marani. Parziali: 25-27 25-17 25-23 17-25 16-14. Note - Spettatori: 350, Durata set: 30’, 24’, 33’, 23’, 21’; Tot: 131’. Mvp: Bonelli. È molto importante per la Cbfla prima vittoria nella Pool promozione di A2 di volley femminile: per la classifica perché le maceratesi salgono a 46 punti in piena zona playoff e ...