Ricerca | inatteso scudo anti-Alzheimer dalle “pillole dell’amore”

(Di domenica 11 febbraio 2024) “” sotto i riflettori della scienza come possibile. Un nuovo studio pubblicato su ‘Neurology’, rivista dell’Accademia americana di neurologia, indica che chi assume farmaci contro la disfunzione erettile ha un rischio inferiore di ammalarsi della forma di demenza più diffusa. Tra gli uomini in cura con questi medicinali – il più noto è Viagra, ma dopo di lui diversi altri sono stati lanciati sul mercato – la probabilità di sviluppare l’cala di quasi un quinto (-18%), calcolano gli autori del lavoro, che tuttavia precisano: “Lo studio non dimostra che i farmaci per la disfunzione erettile riducano il rischio di malattia di. Indica solo un’associazione tra assunzione e meno pericoli di essere colpiti dal ‘ladro ...

Colloquio con Carmen Criscitiello, oncologa dello IEO, nel giorno che celebra la crescita del peso delle donne nelle scienze ...Dopo essere stati per molti mesi separati, i due ex potrebbero aver ritrovato la passione nella magica cornice di Sanremo, lasciando un chiaro indizio ai fan ...Nel girone delle sorprese non bisogna mai dare nulla per scontato. E la ventunesima giornata promette altri numeri di magia per rendere sempre più ...