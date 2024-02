Repubblica | “Ranieri si dimette” | la situazione in casa Cagliari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sono ore caldissime indopo la sconfitta nel match della 24ª giornata del campionato di Serie A contro la Lazio. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 con l'autogol di Deiola, Immobile e Felipe Anderson. Per i padroni diin gol Gaetano. Dopo la sconfitta contro la Lazio l'allenatore Claudiosi sarebbe dimesso. E' quanto riportato da ''. Poi il dietrofront dopo un confronto con la squadra: "stiamo lavorando come matti, siamo uniti. La ruota girerà", è il senso della parole dei senatori nello spogliatoio. "Se il problema sono io ditelo subito e sto andando a dare le dimissioni", avrebbe detto l'allenatore nello spogliatoio. L'esonero da parte del, invece, non è stato mai preso in considerazione dalla dirigenza.