Real | Ancelotti su Vinicius | «È il migliore al mondo | ma Mbappé…»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Carlo, allenatore delMadrid, dopo il successo per 4-0 contro il Girona. I dettagli Carlo, allenatore delMadrid, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 contro il Girona in Liga. PAROLE – «Vini è il miglior giocatore del. Jude Bellingham è il secondo. Rodrygo il terzo. Kroos il quarto. Valverde il quinto. Camavinga il sesto. Dove metto Mbappé? Continuate a chiedermi di un giocatore che gioca per un’altra squadra. Posso dire che i migliori giocatori delli abbiamo noi».