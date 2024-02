Re Carlo | smentite le ultime notizie su Harry | ecco dove si trova | la monarchia inizia a vacillare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dopo la notizia del cancro,sarebbe tornato a Londra per stare vicino al padre. Ma come stanno davvero le cose? È un momento di estrema fragilità per lainglese. Dopo l’operazione urgente e improvvisa all’addome a cui si è sottoposta Kate Middleton, infatti, tutto si sarebbero aspettati i sudditi reali ma non un comunicato ufficiale da parte di Buckingham Palace tramite il quale lo staff reale annunciava al mondo intero la diagnosi di cancro del Re. Malgrado, infatti, il sovrano abbia giàto le cure e la situazione sia sotto controllo, la notizia ha sconvolto il mondo intero.non ci ha pensato due volte a prendere il primo aereo per Londra -(Foto ANSA) – Cityrumors.itNessuno, infatti, si aspettava che il re stesse così male, nemmenoche – chiamato direttamente da ...