Re Carlo parla del suo tumore | “I messaggi sono il più grande conforto”

(Di domenica 11 febbraio 2024) A distanza di pochi giorni da quando la Casa Reale inglese hato in via ufficiale del cancro che è stato diagnosticato a ReIII, in seguito a un intervento alla prostata a cui era stato sottoposto, il sovrano ha rilasciato la sua prima dichiarazione scritta e ha ringraziato di cuore per idi sostegno del pubblico. Il 75enne ha approfittato dell’occasione anche per sottolineare quanto sia felice di avere dato la forza attraverso la sua testimonianza a chi sta affrontando una situazione simile alla sua: “Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i tantidi sostegno e di auguri che sto ricevendo negli ultimi giorni – si legge nella dichiarazione pubblicata sul profilo X della Royal Family – . È altrettanto incoraggiante sentire come la condivisione della mia diagnosi abbia ...