Re Carlo malato Camilla rompe il silenzio | la Regina preoccupata | “Siamo molto toccati”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Laconsorteper le condizioni di salute del marito ReIII: il commento sorprende tutti. Cosa sta accadendo intorno alla Famiglia Reale. ReIII sta affrontando un percorso difficile a causa di un intervento alla prostata durante il quale è stato scoperto un tumore (non si sa però quale organo abbia colpito ndr). Il monarca ha iniziato le cure, ora però laconsortesi sarebbe lasciata andare ad alcuni commenti. Ree l’annuncio dellaconsorte, cosa ha detto in pubblico (foto ANSA)Buckingham Palace non si è soffermato sui dettagli, in merito alle condizioni di salute del regnante, ma la diagnosi di cancro ha certificato la necessità immediata di ...

Il suo distacco dalla Metafisica avvenne nel 1922, un momento di svolta in cui Carrà decise di perseguire una via artistica più personale e distinta. Lo stesso anno segnò la sua partecipazione alla ...«Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto negli ultimi giorni». Lo ha detto re Carlo III in ...La crisi Il suo è un ruolo centrale mentre la monarchia britannica attraversa un momento di crisi. Oltre alla malattia di Carlo, di cui non si sa molto, vi sono anche i problemi di salute di Kate, la ...