Rbr mette Agrigento nel mirino | La volata per i playoff parte da qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) di Loriano Zannoni C’è la Fortitudo al Flaminio, ma non è quella bolognese. Èla prima avversaria di Rbr nella fase a orologio, una corsa di dieci partite che determineranno la classifica finale dei due gironi. Oggi si comincia e la Rinascita deve guardarsi bene da un gruppo che sicuramente non ha il talento e la struttura di Trieste e Udine, ma che allo stesso tempo ha chiari punti di forza ed è assetato di vittorie salvezza. "Il calendario? Io dico che l’importante è che cerchiamo di star bene e che continuiamo con determinazione e umiltà – dice Sandro dell’Agnello –. Abbiamo vinto una serie di partite, ma non per questo ci possiamo rilassare. Dobbiamo rimanere sul pezzo e badare bene a chi abbiamo davanti". La Fortitudo Moncadadi Batman, Davide Meluzzi, è arrivata decima nel girone verde con 10 punti, a +2 sull’ultima, Latina ...