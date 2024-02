Rapinatore armato di siringa al supermarket di via Faenza Polizia e carabinieri fermano 29enne

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un fermo di un sospetto autore di rapina, è stato eseguito daa Firenze per un brasiliano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di aver colpito in un supermercato di viala mattina del 3 febbraio. Sotto la minaccia di unaera riuscito a farsi consegnare da un cassiere 100 euro e scappare. Nel pomeriggio però l’uomo veniva riconosciuto dai dipendenti dell’esercizio commerciale, i quali allertavano immediatamente il 112: giunti sul posto, iriuscivano, anche con la collaborazione del personale della, a collegare tutti gli elementi a carico dell’uomo e a ricostruire a suo carico un importante quadro indiziario, tale da giustificare il fermo. L’arrestato veniva, infine, condotto a Sollicciano a disposizione ...

