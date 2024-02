Rambaudi | “Lazio buona vittoria | ma andiamoci piano | troppi alti e bassi”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’ex giocatore biancoceleste esprime a Notizie.com qualche suo concetto sul momento della squadra e spiega: “Da Sarri mi aspettavo di più” “, soprattutto in questo momento complicato, ma c’è da dire che il Cagliari è nettamente inferiore alla…”. E’ contento del successo che la squadra biancoceleste ha ottenuto in Sardegna contro la formazione di Ranieri, ma l’ex calciatore laziale, allenatore e ora opinionista Rai Robertova con i piedi ben saldi ben saldi a terra per analizzare il momento laziale: “Arrivava da un momento molto particolare, da quattro vittorie consecutive e anche il derby di coppa Italia, sembrava una squadra che si stesse riprendendo, poi però la solita storia, è bastata la sconfitta con l’Inter in Supercoppa per minare qualche certezza in più e queste cose qui non devono ...