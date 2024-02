Ragazzo manganellato durante una protesta nel Cpr di Milano | “Nemmeno il commissariamento può risolvere i problemi”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un 18enne è statoal culmine di unanel Cpr di via Corelli a. Per Teresa Florio della rete 'Mai più lager' è "l’ulteriore conferma che ilnon può fare niente".

Andrea Crippa (vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier): "C'è una cittadina italiana che è indagata per aver manganellato persone che manifestavano in Ungheria. Spendiamoci anche nei ...