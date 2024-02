Ragazzo di 29 anni ucciso a colpi di pistola | il corpo trovato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 11 febbraio 2024) Omicidio in piena notte in provincia di Napoli. Idi Napoli sono intervenuti intorno a mezzanotte e 45 in via Settetermini, a Boscoreale, per la segnalazione did’arma da fuoco. Sul posto è stato rinvenuto unsenza vita.Da una prima sommaria ricostruzione dei militari...