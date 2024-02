Rafah sotto le bombe Netanyahu tira dritto | Attacchi per un mese Hamas | l’Onu lo fermi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) ROMA Il mondo lo invita a non farlo maha fissato una agenda precisa dando all’esercito "unper ripulireda". Tutto deve finire prima del 10 marzo, data di inizio del Ramadan. È il timing che il premier israeliano Benjaminavrebbe indicato giovedì al gabinetto di guerra – secondo quanto detto da un funzionario israeliano alla Cnn e dalla tv israeliana Canale 12 – come limite massimo per sconfiggere i quattro battaglioni della fazione islamica schierati nella città più a sud della Striscia e dove da giorni Israele ha aumentato i raid aerei. Ieri, denunciano i media internazionali, gliaerei ahanno causato la morte di 44 palestinesi, tra cui 12 bambini. L’operazione nell’ultima città nel sud della Striscia, ...