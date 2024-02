Rafah | Israele promette corridio sicuro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) 7.00 L'esercito israeliano garantirà "un passaggioper la popolazione civile" in vista del previsto attacco alla città di,nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu. "La vittoria è a portata di mano. Prenderemo i restanti battaglioni di Hamas e, che è l'ultimo bastione. Lo faremo garantendo un passaggioalla popolazione civile, in modo che possa andarsene". E' allo studio "un piano dettagliato per farlo", ha affermato Netanyahu.