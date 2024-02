Rafah | i palestinesi schiacciati fra Israele e l’Egitto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 febbraio 2024) La guerra a Gaza ha superato ormai i 4 mesi di devastazione e morte ovunque nella Striscia, e adesso è a, nel Sud, che si temono nuovi massacri indiscriminati. Altre 25 persone sono morte nella notte fra il 10 e l’11 febbraio proprio a, dopo che poche ore prima si erano contate altre 44 vittime. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato piani di evacuazione dei civili lanciando un monito: “Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare aci stanno sostanzialmente dicendo di perdere la guerra. Tenete Hamas lì. Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di Hamas nell’ultimo bastione”. Il campo profughi più meridionale di Gaza è diventato il rifugio per oltre la metà dei 2 milioni diche abitano la Striscia, spinti a sud dalla guerra. In un’intervista alla rete ...