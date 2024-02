Querzoli | vittoria da brividi Annullati 4 match point

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pazza: scappa e si fa riprendere, poi annulla quattroe castiga Loreto col brivido: 3-2 (25-18, 25-23, 25-27, 17-25, 18-16). Forlì sale a quota 13 punti, in nutrita compagnia; dietro ci sono San Marino (-1) e San Severino (-3). Mariella e soci sono fiacchi in battuta (4 ace a fronte di 13 errori, contro i 10 punti della Nova Volley), ma padroni assoluti sotto rete (15 block, di cui 7 di Soglia e 5 di Pirini, contro 5), ricevono meglio (42% di perfette a 29%) e impattano in attacco (40%, nonostante i 48 punti del ticket Torregiani-Alessandrini). Primo set in totale controllo della: 8-6, poi 16-10 e 21-15. Loreto non riesce a opporre resistenza e alza bandiera bianca: 25-18. Nel secondo parziale è l’equilibrio a farla da padrone: squadre a braccetto fino a 21, quando una palla appoggiata di ...