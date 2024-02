Quegli israeliani che non vogliono Hamas come vicino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) «Noi non possiamo parlare e pensare solo agli ostaggi senza pensare ai 9 milioni di», queste parole le ha pronunciate non un esponente della destra israeliana «guerrafondaia» a detta di molti, a pronunciarle è stato un padre a cuiha strappato il figlio lo scorso 7 ottobre. Nessuno sa che fine abbia fatto Eitan Mor, i terroristi lo hanno rapito e da allora non si hanno più notizie di questo coraggioso 23enne che lavoravaguardia di sicurezza al rave Supernova nel deserto del Negev. Eitan si è trovato nel mezzo della carneficina anti ebraica, si è trovato nel mezzo del più grave attentato terroristico degli ultimi vent'anni, ha assistito a scene da incubo nel corso di una autentica operazione genocida con tanto di caccia all'ebreo e con un terrificante stupro di massa. Eitan si è dato da fare per aiutare i feriti, ...