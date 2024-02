Quattro nomi nella lista del centrocampo del Bayern

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: IlMonaco sta pensando di tornare per Joao Palhinha del Fulham dopo che non è riuscito a ingaggiare il centrocampista del Fulham la scorsa estate, oltre a trasferirsi per Martin Zubimendi della Real Sociedad come un’altra opzione. Lo dice il giornadi SportBild Cristiano Falkora hanno aggiunto due nuovialladei candidati, Adrien Rabiot della Juventus e Federico Redondo dell’Argentinos Juniors. Nel complesso, questigiocatori rappresentano un interessante mix di gioventù ed esperienza. Palhinha, che avràanni di contratto a fine stagione, ha 28 anni, così come Rabiot, il cui contratto scade quest’anno. Zubimendi, 25 anni, è legato alla Sociedad fino al 2027, e Redondo, 21 anni, dovrebbe ...