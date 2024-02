Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP | dove può arrivare vincendo a Cordoba

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024)infila la sesta vittoria consecutiva nel giro di otto giorni e vola in finale all’ATP 250 di2024. L’azzurro, proveniente dal tabellone di qualificazione, si è tolto la soddisfazione di battere sulla terra rossa argentina in semifinale il n.26 al mondo Sebastian Baez per 6-1 3-6 6-3, centrando il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore ed entrando per la prima volta nella top100 delATP. Il 21enne italo-argentino se la vedrà nell’ultimo atto con il padrone di casa Facundo Bagnis (n.207 ATP), per una sfida alla sua portata che mette in palio altri 85 punti nella classifica mondiale., arrivando in finale, hato ben 42portandosi dal 136° al 94° posto virtuale con 637 punti e superando tra gli altri ...