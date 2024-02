Quando si gioca Italia-Grecia | Mondiali pallanuoto 2024 | orario quarti di finale | tv | streaming

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Settebello, dopo aver battuto gli Stati Uniti per 13-12, ottenendo così la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, giocherà idideidimaschile: l’tornerà in acqua martedì 13 febbraio alle ore 15.30ne contro la. La compagine ellenica ha vinto il Girone B nella prima fase e quindi ha saltato gli ottavi di, andando direttamente ai, mentre l’, che aveva chiuso il Gruppo D al secondo posto, ha affrontato e battuto gli Stati Uniti nel primo incontro ad eliminazione diretta. Il match del Settebello neididei...

Il Setterosa si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: l’Italia tornerà in acqua lunedì 12 febbraio alle ... (oasport)

Secondo appuntamento nel Sei Nazioni di rugby per la Nazionale italiana. Dopo l’eccellente esordio, purtroppo con sconfitta, contro l’Inghilterra, ... (oasport)

Sanremo sì, ma anche Roma-Inter. La gara dell'Olimpico in programma sabato 10 febbraio alle ore 18 è il big match della 24a... (calciomercato)

Il Settebello giocherà gli ottavi di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: l’Italia tornerà in acqua domenica 11 febbraio alle ore 17.00 ... (oasport)

Il Settebello giocherà gli ottavi di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: l’Italia tornerà in acqua domenica 11 febbraio alle ore 17.00 ... (oasport)

Arriverà probabilmente mercoledì 14 febbraio, come da lui stesso anticipato, anche se la data resta da confermare, l’esordio di Jannik Sinner del ... (oasport)

Il Settebello, dopo aver battuto gli Stati Uniti per 13-12, ottenendo così la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, giocherà i quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: ...Non a caso gioca poco e non è un titolare inamovibile dell’Udinese. Il serbo manca di continuità». Eppure lo volevano anche Inter e Napoli… «Rispetto a quando giocavo io le dinamiche sono cambiate.Daniele Daino così a Sportitalia dopo il derby d'Italia: "La Juve ha cercato di contenere e fare una difensiva perfetta, quello che serve contro l'Inter. Poi è mancata ...