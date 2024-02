Quando partono Vinatzer e gli italiani nello slalom di Bansko | orari | n di pettorale | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Domenica 11 febbraio andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Dopo il gigante che ha tenuto banco nella giornata di sabato, si conclude il fine settimana in Bulgaria con una prova tra i rapid gates. Appuntamento alle ore 09.30 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30. LA DIRETTA LIVE DELLOMASCHILE DIALLE 9.30 E ALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 Il favorito della vigilia sarà l’austriaco Manuel Feller, il quale dovrà prestare molta attenzione al norvegese Henrik Kristoffersen, al francese Clement Noel, agli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, al norvegese Atle Lie McGrath. Da osservare anche il tedesco Linus Strasser e all’elvetico Loic ...